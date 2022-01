Auf Demonstrationen sogenannter Querdenker sowie auf Internet-Plattformen wurden und werden die Corona-Maßnahmen immer wieder mit dem nationalsozialistischen Terror und der Shoah, dem Völkermord an über sechs Millionen europäischen Juden, gleichgesetzt. Wir haben mit jüdischen Konstanzern darüber gesprochen, wie sie über derartige Vergleiche denken.

Vergangene Woche berichtete der SÜDKURIER in einem Artikel über die 2G-Bändchen, die im Konstanzer Einzelhandel eingeführt werden sollten: Wer will, erhält an verschiedenen Ausgabestellen ein farbiges Bändchen, wenn er seinen Geimpften- oder