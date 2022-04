Luise Mitsch, die Chefin des Altenhilfevereins, möchte Konstanz wieder mit Kneipp-Anlagen versorgen. Diese ermöglichen das therapeutische Wassertreten im kalten Wasser und das Baden von Armen. Mitsch träumt von einer Anlage am See für alle Bürger der Stadt. Auf dem Klinikgelände soll es früher eine solche Anlage gegeben haben, inzwischen ist sie verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt.

Mitsch will Licht in die Sache bringen

Auf einem Bild, das in der Spitalstiftung hängt, sind die Becken zu sehen, und die Klinikeinrichtungen sind exakt verzeichnet: die Bauverwaltung, der Wirtschaftstrakt, der Bettentrakt, die Klinik West, das Altenpflegeheim und eben die Kneipp-Anlagen. Datiert ist das Bild nicht, es stammt aber aus der Hand des Konstanzer Grafikers Erich Hofmann.

Auf einem Bild des Konstanzer Grafikers Erich Hofmann sind die Kneipp-Anlagen auf dem Klinikgelände festgehalten. Wann es entstanden ist, ist unklar. Der Künstler ist im Jahr 2016 mit über 90 Jahren verstorben. | Bild: Spitalstipfung

Der Künstler ist im Jahr 2016 mit über 90 Jahren verstorben. Auf seiner Grafik ist etwas Modernes zu sehen, nämlich der Krankenhaus-Neubau, der 1966 Spatenstich hatte und 1971 eröffnet wurde. Es ist also zu vermuten, dass es die Kneippanlage noch mindestens bis in die 60er- und 70er-Jahre gab. So genau weiß das Luise Mitsch nicht, denn außer diesem Bild hat sie noch keine Spuren zu den früheren Kneipp-Becken ausfindig gemacht.

So ist völlig unklar, wann die Anlage eröffnet wurde, ob es noch Zeitzeugen gibt, die sich an die Nutzung erinnern können, und warum sie verschwunden ist. Luise Mitsch hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Im Stadtarchiv und bei der Spitalstiftung sei sie mit ihren Recherchen nicht weiter gekommen, auch nicht im SÜDKURIER-Archiv.

Konstanz Konstanzer Legenden und Mythen – zu schön um wahr zu sein? Das könnte Sie auch interessieren

Wer kann Hinweise zur Anlage liefern?

Luise Mitsch möchte mehr über die untergegangenen Kneipp-Anlagen erfahren. Gleichzeitig arbeitet sie daran, wieder neue in Konstanz zu errichten. Das gehört für sie zur Gesundheitsvorsorge, ähnlich wie die Trainingsstationen für alle Generationen.

Wer gibt Hinweise? Luise Mitsch, die Vorsitzende des Altenhilfevereins, sucht Menschen, die sich noch an die Kneipp-Anlage auf dem Gelände des Klinikums Konstanz erinnern können. Sie hofft, Bürger zu finden, die die Becken vielleicht selbst genutzt haben, oder bei deren Eröffnung oder bei deren Abbau dabei waren. Hinweise nimmt Luise Mitsch auf zwei Wegen entgegen: unter ihrer Telefonnummer (07531) 44622 oder per E-Mail über die Adresse des Altenhilfevereins: ahv@altenhilfe-konstanz.de

Luise Mitsch will Licht in die Sache mit den Kneipp-Becken bringen. | Bild: SK-Archiv | Claudia Rindt

Diese hatte Luise Mitsch im Paradies und in Wollmatingen durchgesetzt. Sie hat dafür Spenden von Bürgern gesammelt und die Sportabteilung der Uni sowie die Stadt für ihr Vorhaben gewonnen. Der Altenhilfeverein setzt sich für die Verbesserung der Lebensumstände von alten Menschen ein. Manchen Alterskrankheiten gelte es aber schon in jungen Jahren vorzubeugen, sagt Luise Mitsch.

Sie stellt fest: „Bewegung ist die beste Medizin“. Zu den therapeutischen Bewegungen gehört für Mitsch auch das Kneippen. Sie hat ihre eigene Art des Wassertretens geschaffen. Jeden Tag, so berichtet sie, gehe sie in den Garten und spritze sich mit eiskaltem Wasser aus einem Schlauch ab. „Ich schwöre auf die Kaltwassertherapie.“

Konstanz „Das wäre das i-Tüpfelchen“: Wird es ein Kneipp-Becken auf der Thermalwiese am Konstanzer Hörnle geben? Das könnte Sie auch interessieren

Kneippen gilt als „immaterielles Kulturerbe“

Damit ist sie nicht allein: Kneippen hat wieder Konjunktur: „Die Natur ist die beste Apotheke“, heißt es auf der Internetseite von Echt Bodensee. Kneipp-Kuren seien einfach zu handhaben und dabei so wirkungsvoll, dass die deutsche UNESCO-Kommission 2015 entschieden habe, Kneippen als traditionelles Wissen und die Praxis nach der Lehre Sebastian Kneipps (1821-1897), eines katholischen Priesters und Naturheilkundlers, als „immaterielles Kulturerbe“ anzuerkennen.

Die Touristiker verweisen auf Kneipp-Anlagen zum Beispiel in Überlingen, Immenstaad und Kressbronn. Auch in Allensbach und auf der Halbinsel Mettnau kann gekneippt werden. Und Ende April 2022 soll eine Kneipp-Anlage am Konstanzer Pflegeheim Margarete Blarer eröffnet werden, diese ist aber nur für die Bewohner gedacht.