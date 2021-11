Konstanz vor 1 Stunde

Eine Zimmerer-Klasse aus Konstanz hat im Ahrtal angepackt: Fünf junge Männer berichten, was sie im Katastrophengebiet erlebt haben

Der Großteil der Zimmererklasse von der Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz war am Anfang des vergangenen Monats in dem von Überschwemmungen zerstörten Ahrtal, um im Flutgebiet beim Wiederaufbau zu helfen. Fünf junge beteiligte Männer haben dem SÜDKURIER berichtet, was sie dort erlebt haben.