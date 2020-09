Konstanz vor 49 Minuten

Eine Tat, zwei gebrochene Männer: Messerstecher wird vom Landgericht Konstanz wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt

Der Messerangriff ereignete sich im vergangenen Sommer am 9. Juni in Konstanz. Ein damals 26-Jähriger stach einem anderen Mann mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper, dabei wurde auch die Lunge des Geschädigten perforiert. Nun wurde vor dem Landgericht Konstanz verhandelt.