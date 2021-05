Ab Samstag gelten neue Lockerungen im Landkreis Konstanz – Öffnungsschritt eins des Landes tritt in Kraft, da an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen der Inzidenzwert unter 100 lag. Die Öffnungsschritte zwei und drei mit weiteren Lockerungen treten jeweils dann in Kraft, wenn nach dem vorherigen Schritt die Inzidenzwerte jeweils zwei Wochen lang unter 100 lagen.

Konstanz All dies ist ab Samstag wieder möglich: Am Wochenende stehen viele Lockerungen an Das könnte Sie auch interessieren

Was bedeuten die heutigen Lockerungen genau für Konstanzer Gastronomen, Einzelhändler oder den Bäderbetrieb. Hier ist ein Überblick:





Gastronomie

Die Konstanzer Wirte sind überglücklich. „Ich hatte nicht gedacht, dass das so schnell geht“, sagt Izo Begic vom Gugelhan. „Wir sind pausenlos am Vorbereiten, damit wir Samstag, 11 Uhr loslegen können: Bierleitungen reinigen, einkaufen, Hygienekonzept erstellen, neue Toiletten und Waschbecken einbauen mit Sensoren statt Knöpfen.“

Izet Begic vom Gugelhan. | Bild: Schuler, Andreas

Stefan Müller von der Hafenmeisterei denkt primär an seine Mitarbeiter: „Für die war es ohne die Trinkgelder kein Zustand – trotz Kurzarbeit. Wir sind jetzt alle super motiviert und happy. Auf diesen Tag haben wir lange genug gewartet.“

Daniel und Nicole Märkl vom Ziegelhofstüble in Wallhausen öffnen erst am Mittwoch kommende Woche. „Wir haben Montag und Dienstag Ruhetag und benötigen die Tage, um einzukaufen und den Biergarten oder die Innenräume vorzubereiten. Abholservice, der super angenommen wurde, bleibt auch am Wochenende bestehen.“

Nicole und Daniel Märkl vom Ziegelhofstüble. | Bild: Schuler, Andreas

tagesaktueller negativer Corona-Test: ja, wer eine vollständige Impfung oder eine überstandene Corona-Infektion nachweisen kann, muss nicht getestet sein

ja, wer eine vollständige Impfung oder eine überstandene Corona-Infektion nachweisen kann, muss nicht getestet sein Maskenpflicht: ja, wenn der Gast nicht am Tisch sitzt

ja, wenn der Gast nicht am Tisch sitzt Voranmeldung: nein

nein Hygienekonzept: ja

ja Öffnungsmöglichkeit: 6 bis 21 Uhr

6 bis 21 Uhr Anzahl Gäste Innenraum: ein Gast je 2,5 Quadratmeter Gastraumfläche erlaubt, Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen

ein Gast je 2,5 Quadratmeter Gastraumfläche erlaubt, Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen Anzahl Gäste Außenbereich: keine Personenbegrenzung, Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen

keine Personenbegrenzung, Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen Liefer- und Abholdienste: auch zwischen 21 und 6 Uhr erlaubt





Einzelhandel

Auch hier ist ein tiefes Durchatmen zu vernehmen – auch wenn Zweifel bestehen, ob die Kunden die Voraussetzungen so annehmen werden. „Ich denke, dass es sich einige überlegen werden, ob sie extra einen Test machen“, sagt Andy Böhm von Sport Böhm.

Andy Böhm (links), Vasil Tudzharov und Kevin Böhm von Böhm Sport. | Bild: Schuler, Andreas

„Unsere Stammkunden sind auch in den vergangenen Monaten gekommen, da können wir uns nicht beschweren. Schlimm finde ich diese Auflagen aber, wenn man sieht, was in den Lebensmittelgeschäften los ist – dort gibt es kaum Einschränkungen.“

Olaf Süßke, Inhaber der Boutique „Kim and Friends“ in der Paradiesstraße, blickt frohen Mutes und kämpferisch in die Zukunft, „auch wenn ich noch keinen Cent gesehen habe von der Überbrückungshilfe. Mein Lage ist komplett voll, ich weiß gar nicht mehr, wohin mit den Waren.“

Olaf Süßke von Kim and Friends. | Bild: Schuler, Andreas

Er hofft, dass seine Kunden mit viel Verständnis ausgestattet sind, „denn ich bin ja alleine und werde jeweils nur einen Haushalt hinein lassen. Es geht mir ja auch um professionelle Beratung meiner Kunden.“

tagesaktueller negativer Corona-Test: ja, wer eine vollständige Impfung oder eine überstandene Corona-Infektion nachweisen kann, muss nicht getestet sein (mehr dazu unter „Anzahl Kunden“)

ja, wer eine vollständige Impfung oder eine überstandene Corona-Infektion nachweisen kann, muss nicht getestet sein (mehr dazu unter „Anzahl Kunden“) Maskenpflicht: ja

ja Hygienekonzept: ja

ja Voranmeldung: ja/nein (siehe unten)

ja/nein (siehe unten) Öffnungsmöglichkeit: übliche Öffnungszeiten

übliche Öffnungszeiten Anzahl Kunden: eine vorangemeldete Person pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche ohne Test oder auch jeweils zwei Kunden ohne vorherige Terminbuchung aber dafür mit Test zulässig





Bäder und Therme

Der Betrieb der Außenbereiche von Schwimm-, Thermal- und Spaßbädern und sonstigen Bädern sowie Badeseen sind ab Samstag gestattet. Doch die Planungen der Bädergesellschaft sind noch nicht so weit. Die wesentliche Änderung besteht darin, dass pro Gast eine Fläche von 20 Quadratmetern vorzusehen ist. Dieser Punkt bedarf laut der Bädergesellschaft noch der Klärung, denn damit würde sich die Kapazität halbieren.

Die übrigen Anforderungen entsprechen denjenigen des vergangenen Sommers, sodass die Pandemiepläne der Bäder von 2020 übernommen werden können, d.h. Öffnungszeiten der Therme und Hallenbad mit mehreren Time-Slots und vorheriger Anmeldung sowie Tragen der Masken in den Eingangsbereichen.

Die Therme kann an diesem Wochenende noch nicht besucht werden. Bald soll aber auch hier wieder das Schwimmer möglich sein. | Bild: Eva Marie Stegmann/SK-Archiv

Wann Bodensee-Therme und Hallenbad bzw. Rheinstrandbad öffnen können, ist noch nicht klar (Stand: 14. Mai 2021). Pressesprecher Josef Siebler: „Im Freibad der Therme werden nächste Woche Fliesen-Sanierungsarbeiten abgeschlossen. Insgesamt ist mit einer Öffnung des Freibades Anfang Juni zu rechnen.“

Rheinstrandbad und Hallenbad können mit Vorlauf von rund einer Woche geöffnet werden – das hängt von der Wetterprognose ab. Die Strandbäder sind ‚Badeseen mit unkontrolliertem Zugang‘ und sind zugänglich. Die Wasseraufsicht wird aufgenommen, wenn die Seewassertemperatur deutlich mehr als 14 Grad Celsius beträgt – wie am Freitag der Fall – und das Wetter konstanter ist.

Konstanz Vor 85 Jahren begann der Bau des ersten Hallenbads am Bodensee. Es sollte dazu beitragen, Konstanz zum „Bollwerk des Deutschtums“ zu machen Das könnte Sie auch interessieren

Sobald die Bädergesellschaft die Wasseraufsicht beginnt, wird auch die DLRG an den Wochenenden den Wachdienst im Strandbad Horn aufnehmen. Eine Beschränkung der Besucherzahl ist auf Basis der langjährigen Erfahrung nicht erforderlich. Die Abstandsregeln sind natürlich einzuhalten.





Städtische Museen

Im Rosgartenmuseum dürfen wieder Besucher die Konstanzer Geschichte erkunden. Auch das Museumscafé öffnet für Gäste. | Bild: Oliver Hanser

Die vier Konstanzer Museen öffnen laut einer Pressenotiz in der kommenden Woche ihre Türen für die Öffentlichkeit. Den Anfang macht die Wessenberg-Galerie am Dienstag, den 18. Mai, gefolgt vom Rosgartenmuseum, dem Bodensee-Naturmuseum und dem Hus-Haus am Donnerstag, den 20. Mai. Auch die Außengastronomie des Museumscafés im Rosgartenmuseum öffnet wieder für Gäste.

Es wurden alle Vorkehrungen getroffen, um den Besuch der Ausstellungsräume unter Einhaltung der erforderlichen Schutzmaßnahmen und der Abstandsregelungen zu ermöglichen. Die ersten 20 Besucher des Rosgartenmuseums erwartet zudem eine Überraschung, sie erhalten ein besonderes Willkommensgeschenk.

tagesaktueller negativer Corona-Test: ja, wer eine vollständige Impfung oder eine überstandene Corona-Infektion nachweisen kann, muss nicht getestet sein

ja, wer eine vollständige Impfung oder eine überstandene Corona-Infektion nachweisen kann, muss nicht getestet sein Maskenpflicht: ja

ja Hygienekonzept: ja

ja Voranmeldung: nein

nein Öffnungsmöglichkeit: übliche Öffnungszeiten

übliche Öffnungszeiten Anzahl Kunden: eine Person pro 20 Quadratmeter





Insel Mainau

Die Tulpenblüte war vor kurzem in vollem Gange. Spätblüher sorgen demnächst für die Verlängerung der Pracht. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Die Insel Mainau plant, die Gastronomie schrittweise zu öffnen. Ab Samstag, 15. Mai, werden die Außenbereiche mit TRÄFF und Rothausseeterrasse geöffnet. Überall dort, wo es Sitzgelegenheiten im Gastronomiebereich gibt, ist Folgendes notwendig: Kontaktnachverfolgung via Luca-App und mit Bescheinigung eines negativen Antigentests, mit Dokumentation abgeschlossener zweiter Impfung (14 Tage vorbei) oder Dokumentation Genesene (nicht länger als 6 Monate).

Ab kommender Woche Samstag wird die Hafengastronomie im Wechsel geöffnet, ebenso plant die Mainau die Schwedenschenke, am Abend zu öffnen. Das Schmetterlingshaus wird am kommenden Donnerstag geöffnet von 10 Uhr bis 19 Uhr. Zutritt zum Schmetterlingshaus mit Bescheinigung eines negativen Antigentests, mit Dokumentation abgeschlossener zweiter Impfung (14 Tage vorbei) oder Dokumentation Genesene nicht länger als 6 Monate.

Konstanz Auf dem Fahrrad, im Auto oder zu Fuß – auf dem Parkplatz des SÜDKURIER Medienhauses gibt es jetzt den schnellen Corona-Test für alle Das könnte Sie auch interessieren

Das Palmenhaus bleibt aktuell geschlossen, weil im Moment die Orchideenschau planmäßig abgebaut wird. Alle anderen Souvenirshops auf der Insel bleiben zunächst geschlossen und es ist geplant diese schrittweise wieder zu öffnen. Weitere Informationen zu den Sehenswürdigkeiten auf der Insel sowie möglichen Änderungen unter www.mainau.de.

Zum Besuch der Insel Mainau müssen die Gäste aufgrund der aktuellen Lage keinen negativen Test vorweisen. Aber für die Gastronomie ist das notwendig sowie für den Besuch des Schmetterlingshauses. Im Moment ist vor der Insel Mainau ein Testzentrum aufgebaut. Buchungen unter www.buergertest-mainauparkplatz.de