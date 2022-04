Auf der Alten Rheinbrücke stehen seit einigen Wochen Absperrungen, um Autofahrer an einer Gefahrenstelle vorbei zu leiten. Die Vorbereitungen für die geplanten Bauarbeiten laufen schon. Was muss hier repariert werden?

Viele Konstanzer überqueren die Alte Rheinbrücke, wenn sie mit dem Auto aus der Innenstadt in Richtung Petershausen wollen. Doch in den letzten Wochen mussten sie dabei an einem Hindernis vorbei. Seit geraumer Zeit stehen auf der Fahrbahn