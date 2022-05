Konstanz vor 1 Stunde

Eine neue Fontäne am Seerhein? Dieses ungewöhnliche Wasserspiel überrascht einige Konstanzer

Staunen auf der Schänzlebrücke am Freitagmorgen: Im hohen Bogen wird Wasser in den Seerhein gesprüht. Was hat es mit dem Wasserspiel in Stromeyerdorf nahe der Bleiche auf sich?