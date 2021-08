Konstanz vor 2 Stunden

Eine Konstanzer Straße trägt seinen Namen: Hat Felix Wankel, einer der „ältesten Kämpfer“ von Hitlers NSDAP, diese Ehrung wirklich verdient?

In Konstanz gibt es sechs Straßen, die an Menschen erinnern, die heute umstritten sind. Einer davon ist Felix Wankel. Nach dem Wankelmotor-Entwickler wurde 2001 eine Straße im Konstanzer Industriegebiet benannt. Sein Erfindergeist überstrahlte eine Zeit lang die „braune Vergangenheit“ des Ingenieurs. Damit soll nun Schluss sein. In der Felix-Wankel-Straße regt sich allerdings Widerstand gegen eine Umbenennung.