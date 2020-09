Das ist die ebenso unglaubliche wie reale Situation im April oder Mai dieses Jahres, und das hätte man als Handlungsrahmen für einen Roman vor einem Jahr noch als lächerlich abgetan. Jetzt ist alles anders, und für Markus Reich lief es beim Schreiben so gut, dass aus seiner Idee für eine Kurzgeschichte gleich ein kompletter Roman wurde. Er heißt „Der Corona-Idiot“ und ist, so viel sei vorausgeschickt, ein lesenswertes Buch.

Markus Reich, „Der Corona-Idiot“. Roman, 161 Seiten. ­Twentysix/Books On Demand. Erhältlich überall im Buch­handel, 7,99 Euro | Bild: Roland Gruss

Obwohl als Print-on-Demand-Buch quasi im Eigenverlag erschienen und nicht im Lektorat eines kommerziellen Verlags durchgearbeitet, ist es ein guter Text geworden. Man merkt, dass „Der Corona-Idiot“ kein Erstlingswerk ist. Der 1968 geborene Autor hatte schon zuvor zwei Romane geschrieben.

Gefördert von der Stadt verfasste er zudem das Theaterstück „Der Gedankenleser“ und inszenierte es auch gleich noch selbst. Und mit Kurzgeschichten machte sich Markus Reich ebenfalls einen gewissen Namen. Die Präzision der kleinen Form steckt auch im Roman. Die Figuren sind stark, die Handlung trägt, die Sprache ist genau.

Das Buch lässt Raum für Zweideutigkeiten

Doch wer ist nun dieser „Corona-Idiot“? Auf den ersten Blick ist es der Schriftsteller Clemens, der in mehrerlei Hinsicht seine Heimat verliert, dann Sarah begegnet und mit ihr als Gefährtin durch eine unwirkliche Zeit wandert.

Man kann das Buch aber auch so lesen, dass die „Corona-Idioten“ immer die jeweils anderen sind, und in dieser Zweideutigkeit, in all den ausgesprochenen und implizieren Abhängigkeiten liegt der besondere Reiz von Markus Reichs Roman. „Nie werden alle Geheimnisse aufgelöst“, lautet dann sinnigerweise auch der letzte Satz des Ich-Erzählers.

Wer Markus Reich und sein interessantes Buch über die Lektüre hinaus besser kennenlernen will, hat an den Samstagen 3. und 10. Oktober jeweils um 20 Uhr bei Lesungen im K9 die Gelegenheit dazu. Die Abende dürften sich lohnen, denn wie das Buch selbst könnten sie zu echten Zeitdokumenten werden, zu Versatzstücken aus einer Ära, die es (hoffentlich) nur jetzt so gibt.