Für einen Moment kann der Atem stocken. Porträtfotos in Über-Lebensgröße, riesige Bilder an den Wänden zweier kleiner Galerieräume. Ausdrucksstarkes Schwarz-Weiß und Menschen, die neugierig machen. Das gehört zum ersten Eindruck, wenn man die jüngst eröffnete Ausstellung „Ordinary People“ besucht. Bernhard Frei, 1982 geboren, setzt mit dieser Ausstellung, erstaunlicherweise seiner ersten überhaupt, ein großes Ausrufezeichen.

Normale Leute? Oder sind wir nicht alle ziemlich normal?

„Ordinary People“, das heißt: ganz normale Leute. Sind es die Menschen, die Bernhard Frei hier porträtiert? Ja und nein, denn zu sehen sind unter anderem hauptberufliche Models, Führungskräfte aus der Wirtschaft, ein katholischer Pfarrer, eine Künstlerin. Doch auch sie, sagt der Künstler, sind am Ende ganz normale Leute, auch wenn genau das oft unter einer Oberfläche verborgen bleibe.

Und hier weiß Bernhard Frei, wovon er spricht. Seit fast 20 Jahren arbeitet er hauptberuflich als Fotograf, aber sowohl er als Erschaffer der Bilder als auch die Menschen auf diesen Bildern bleiben oft anonym. Frei fotografiert große Strecken für führende Modemarken und schafft auch Bilder für andere Kunden, bei denen es auch maximale Präzision ankommt, aber die künstlerischen Aspekte nicht im Vordergrund stehen.

Die Ausstellung „Ordinary People“, die Ausstellung mit Porträts des 1982 in Kempten im Allgäu geborenen Fotografen, ist noch bis 14. Januar 2024 in der Leica Galerie Konstanz in der Niederburg zu sehen. Der Zugang erfolgt durch einen kleinen Toreingang mit einigen Treppenstufen in der Gerichtsgasse. Die Galerie hat montags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr und samstags von 9.30 bis 14 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Paul Hupfer, ein Model und DJ, der am liebsten zusammen mit seiner Katze in Berlin unterwegs ist: Hier erwischt der Fotograf Bernhard Frei gerade einen Moment der besonderen Nähe. | Bild: Bernhard Frei

Ein Porträt-Projekt ist ein radikaler Gegenentwurf dazu. Arbeitet Frei sonst mit einem ganzen Team aus Assistenten, Co-Fotografen, Stylisten und Beleuchtern, in einem hoch technisierten Studio oder mit einer Tonne Material im Lieferwagen, ist das Porträt-Projekt maximal reduziert.

Eine kleine Leica-Messsucherkamera, einige wenige Objektive, das vorhandene Licht und die Umgebung, wie sie eben ist, damit arbeitet Frei; nichts ist gestellt oder inszeniert. Und am Ende des Tages hat er nicht tausende Aufnahmen im Kasten, sondern vielleicht dreißig Fotos.

Ein gutes Porträt? Vor allem eine Frage der Beziehung

Das Ergebnis ist beeindruckend, nicht nur wegen der Größe vieler Bilder, die zeigen, dass Frei auch in seinem Porträt-Projekt extrem auf Qualität achtet. Aus den Fotos spricht vor allem das geglückte Unterfangen, zu den dargestellten Menschen eine Beziehung aufzubauen. Mehrere Tage hat er mit jeder dieser Personen verbracht, sagt Frei, und er hat ihr Leben geteilt, ob als Keramiker oder Priester, Hundetrainerin oder Unternehmensberater.

Sogar der kleine Windstoß kommt im perfekten Moment: Das Model Inga Reska, auf der Straße, das Licht passt ideal – und der Fotograf ist geistesgegenwärtig und löst aus. | Bild: Bernhard Frei

Hier passt das in Mode gekommene Wort „immersiv“ tatsächlich einmal: Frei lässt sich ohne Wenn und Aber auf die Menschen ein und zeigt ein offenes und ehrliches Interesse – wäre dies nicht der Fall, hätten niemals so aussagekräftige Fotos entstehen können. Denn nicht nur stellt Bernhard Frei in dieser Ausstellung seine Arbeit vor, sondern auch die Porträtierten stellen sich gleichsam vor und beginnen ohne Worte mit den Besuchern zu sprechen.

Hier geht in Bernhard Freis Arbeit es also mal um die Menschen und auch um nichts anderes. Auch für ihn selbst war es eine aufregende und nicht immer einfache Reise, räumt er ein. Für einmal konnte er sich nicht hinter Team und Technik verstecken, aber vielleicht genau diese bisweilen geradezu vorsichtige, zweifelnde Herangehensweise genau das, was das Porträt eines Menschen entstehen lässt, das eben nicht nur eine Momentaufnahme oder das Abbild einer Rolle ist. Dazu, ist Frei überzeugt, trägt auch seine Entscheidung bei, ganz auf die klassische Schwarz-Weiß-Ästhetik zu setzen: „Das ist nicht so laut, das lenkt nicht so ab“, sagt er zur Erklärung.

Fotograf und Fotografierte: Bernhard Frei spricht in der Konstanzer Ausstellung mit Kim Zitzmann, deren Bild in der Galerie ebenfalls gezeigt wird. | Bild: Rau, Jörg-Peter

So sind in der Niederburg derzeit und noch bis 14. Januar zwar sehr große, technisch beeindruckende und künstlerisch spannende Bilder zu sehen, aber keine Schau, in der sich jemand selbst erhöht oder brachiale Bilder schafft. Es ist einfach eine Hommage an Menschen, die Bernhard Frei wichtig sind, und zugleich ein weiterer Beweis, wozu das Medium Fotografie imstande ist, wenn es klug genutzt wird.