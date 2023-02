Fette Beute haben unbekannte Diebe in der Nacht auf Mittwoch, 15. Februar, in der Konstanzer Altstadt gemacht. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, brachen die Täter im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 8.20 Uhr in eine Wohnung in der Gerichtsgasse/Ecke Inselgasse ein.

Konstanz Sie kommen in der Dunkelheit: Gibt es im Winter mehr Einbrüche? Das könnte Sie auch interessieren

Dort erbeuteten sie zwei hochwertige Mountainbikes der Marke Canyon, Motorradbekleidung, Rucksäcke und Lebensmittel. Der Wert des Diebesguts dürfte im Bereich von mehreren tausend Euro liegen.

Zum Abtransport der gestohlenen Gegenstände haben die Täter vermutlich ein Fahrzeug benutzt. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich Gerichtsgasse/Ecke Inselgasse aufgefallen ist, wenden sich an das Polizeirevier Konstanz unter (07531) 995-2222.