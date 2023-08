Ein noch unbekannter Täter ist in eine Firma im Konstanzer Industriegebiet eingebrochen. Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemeldung mitteilt, verschaffte sich der Täter zwischen Samstagmittag, 26. August, und Sonntagvormittag, 27. August, Zutritt zu den Räumen eines Unternehmens in der Fritz-Arnold-Straße.

Konstanz Randalierer treten Seitenspiegel von sieben Fahrzeugen ab Das könnte Sie auch interessieren

Im Inneren angekommen, hebelte der Einbrecher laut Polizeiangaben die Türe zum Bürotrakt auf. Dort habe er dann aus der Getränkekasse Bargeld, eine Tankkarte und eine Geldkarte entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist laut der Pressenotiz noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen, die in dem fraglichen Zeitraum am vergangenen Wochenende im Bereich der Fritz-Arnold-Straße 11 etwas Verdächtiges beobachtet werden. Personen, die Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 zu melden.