Erneut hat es in der Region zwei Einbrüche gegeben, bei denen der oder die Täter einfach durch offene Fenster oder Türen gekommen sind. Jüngster Fall: In der Nacht auf Sonntag, 23. Juli, stiegen Unbekannte gegen 2.45 Uhr über ein geöffnetes Fester in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Leinerstraße im Paradies ein.

Dort durchsuchten die Täter laut einer Pressemitteilung der Polizei sämtliche Schränke und Schubladen und erbeuteten diverse Wertgegenstände. Als die Bewohnerin durch Geräusche erwachte, flüchteten die Unbekannten.

Das „Baurenhorn“ am gleichnamigen Sportplatz auf der Insel Reichenau wurde ebenfalls Opfer von Kriminellen. | Bild: Oliver Hanser

Bereits in der Nacht zum 18. Juli war ein Krimineller in die Gaststätte „Baurenhorn“ in der Schulstraße auf der Insel Reichenau eingestiegen. Zwischen 1 Uhr und 2.15 Uhr gelangte er über die Terrasse unbemerkt in den Schankraum, wo er aus einer Schublade einen Geldbeutel mit Wechselgeld, eine EC-Karte und einen Schlüsselbund entwendete.

Täter steigen durch geöffnete Fenster ein

Weil es in den vergangenen Nächten in Konstanz und im Allensbacher Ortsteil Hegne mehrfach zu derartigen Einsteigediebstählen in Wohnungen und Einfamilienhäusern gekommen war, hatte die Polizei schon am 21. Juli gewarnt: Die Täter gelangten über die aufgrund der warmen Temperaturen über Nacht offenstehenden Fenster, Balkon- oder Terrassentüren relativ leicht in die Wohnungen.

Polizeisprecherin Katrin Rosenthal riet daher, alles geschlossen zu halten und auch die Rollläden herunterzulassen. Auch in vermeintlich schwerer erreichbaren Wohnungen, die nicht im Erdgeschoss liegen, sollte man vorsichtig sein. Die fehlende Lüftung auszuhalten, dürfte zumindest in den nächsten beiden Tagen deutlich einfacher werden. Die Meteorologen sagen sinkende Temperaturen voraus.

Zeugen zu den Straftaten in der Leinerstraße und auf der Insel Reichenau können sich unter den Telefonnummern 07531 9952222 oder 07531 9950 bei der Polizei melden.