Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Samstag, 17. September, in die Innenräume des Schiffs MS „Karlsruhe“ eingestiegen und hat anschließend versucht, in eine gegenüberliegende Firma zu gelangen. Darüber informiert das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Den Angaben zufolge teilte gegen 1 Uhr ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass ein Unbekannter mit einem Feuerlöscher eine Glasscheibe an einem Gebäude in der Hafenstraße eingeschlagen habe und dann geflüchtet sei. Die Beamten fanden vor Ort ein Diensthandy der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB). Bei der Überprüfung des gegenüber im Hafen liegenden Schiffes stellten sie fest, dass dort ebenfalls eine Scheibe beschädigt war.

Im Inneren des Schiffes hatte der Täter nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ein Tablet und das noch vor Ort sichergestellte Mobiltelefon entwendet.

Das Motorschiff „Karlsruhe“ zählt laut BSB zu den Publikumslieblingen auf dem Bodensee. Es wurde 1937 in Dienst gestellt und seitdem immer wieder modernisiert. Von April bis Oktober verkehrt es fast täglich zwischen Konstanz und Bregenz.