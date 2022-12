Ein Einbrecher hat zwischen Sonntagmittag, 11. Dezember, und Dienstagmorgen, 13. Dezember, Schmuck aus einer Wohnung in der Sierenmoosstraße erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, habe der Dieb dabei Gegenstände im Wert von 200 Euro erbeutet. Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Einbruch bemerkt haben.

Dabei hat sich der unbekannte Täter Zugang über ein Fenster im Erdgeschoss verschafft. Dieses hebelte er auf und gelangte so in die Innenräume des Einfamilienhauses. Dort ging der Einbrecher durch mehrere Räume und erbeutete Modeschmuck im Wert von rund 200 Euro. Anschließend verließ er das Haus, am Fenster entstand ein Schaden von 500 Euro.

Nun ermittelt die Polizei. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Sierenmoosstraße aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-2222 zu melden.