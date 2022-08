Eine Bar und ein Kiosk sind am Wochenende in den Fokus von Einbrechern gerückt. Das teilte das Polizeipräsidium Konstanz mit. Zeugen der Einbrüche sollen sich unter der Telefonnummer (07531) 995-0 melden.

Was ist passiert?

Zuerst traf es zwischen Freitagabend, 5. August, 22 Uhr, und Samstagmorgen, 9 Uhr, die See-Oase auf Klein Venedig. Der Täter hebelte das Vorhängeschloss des Containers auf dem Außengelände der Bar auf und erbeutete aus mehreren Kassetten Geld.

Konstanz Während der Arbeit bestohlen: Einbrecher dringen in Konstanzer Bäckerei, Imbiss und Eisdiele ein Das könnte Sie auch interessieren

In der Nacht auf Sonntag, 7. August, traf es den Kulturkiosk Schranke auf der Moltkestraße. Der Einbrecher schraubte eine provisorisch angebrachte Tür zum Getränkelager des Kiosks ab und gelangte so in den Innenraum. Dort stahl er einen hochwertigen Werkzeugkoffer.

In der Nacht zuvor war die betroffene Tür bereits von einem Unbekannten beschädigt worden. In der Vergangenheit sei es zudem zum Diebstahl mehrerer Getränkekisten aus dem Lager des Kiosks gekommen, so die Polizei.