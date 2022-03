Feiern in Zeiten des Krieges? Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Anderer Ansicht ist Dirk Bamberger, Geschäftsführer der Diskothek Berry‘s in Konstanz. Sein Club eröffnet am Freitag, 11. März, nach viermonatiger, corona-bedingter Schließung wieder. Doch die Verantwortlichen denken trotz der Freude über die Wiedereröffnung nicht nur ans Feiern.

„Es bringt ja nichts nur zu Hause herumzusitzen“, ist sich Bamberger sicher. „Es ist auch wichtig, dass Menschen jetzt wieder zusammenkommen. Egal ob in Clubs, Bars oder Gastronomie.“ So lasse sich die schwierige Situation besser ertragen, wie wenn man sich nur zu Hause „einigele“.

Ein Euro von jedem Gast

Die Verantwortlichen der Disko denken am Weochenende der Wiedereröffnung auch an die Menschen in der Ukraine. Am Freitag und Samstag wird deshalb von jedem Eintrittsgeld ein Euro direkt an den Verein Hoffnungszeichen aus Konstanz gespendet. Das Geld kommt dadurch Menschen aus der Ukraine zugute. Zusätzlich wird in den Räumen eine Spendenkasse aufgestellt, in der jeder Gast freiwillig eine Spende einwerfen kann.

Der Verein Hoffnungszeichen organisiert den Transport von Hilfsgütern in grenznahe Gebiete und versorgt Flüchtlinge. Es wurden bereits mehrere Lastwagen mit Hilfsgütern nach Polen, Moldawien, Slowenien und Ungarn auf den Weg gebracht.

Neben dem Aufruf zur Spende soll auch das Gebäude des Berry‘s am Wochenende in den ukrainischen Landesfarben blau und gelb angestrahlt werden. „Damit setzen wir ein Zeichen für die Solidarität mit den Leidtragenden des Krieges in der Ukraine“, sagt der Geschäftsführer.

Clubs in Zeiten der Pandemie

Die Clubszene kommt deutschlandweit gerade aus einer schweren Zeit. Das Konstanzer Berry‘s hatte beispielsweise in den letzten zwei Jahren, seit Beginn der Corona-Pandemie, insgesamt nur zwei Monate geöffnet. Lediglich im Oktober und November 2021 konnten Besucher dort feiern, dann hatte der Club wieder vier Monate geschlossen.

Laut der baden-württembergischen Corona-Verordnung dürfen Clubs und Diskotheken seit dem 23. Februar wieder öffnen. Die Kantine hat bereits wieder den Betrieb aufgenommen. Eine so schnelle Öffnung des Berry‘s war den Betreibern nicht möglich. „Es war schwierig, so schnell Mitarbeiter zu finden“, erklärt Bamberger. Nun Freitag soll es endlich wieder losgehen. Auch das Poly-Areal wird voraussichtlich an diesem Tag wieder öffnen, während es auf der Homepage des Grey heißt: „Wegen der aktuellen Corona-Lage werden wir mit der Wiedereröffnung noch so lange warten, bis die Ansteckungsgefahr minimiert ist.“