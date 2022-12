Ein 30-jährige Radfahrerin ist am Montag, 5. Dezember, Opfer eines Diebes geworden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 17 Uhr mit ihrem Rad in der Altstadt unterwegs. In einem unbeobachteten Moment schlug der Unbekannte zu und stahl die im Fahrradkorb liegende Handtasche der Frau.

Bereits am 26. November war eine Fahrradfahrerin in der Konstanzer Innenstadt Opfer eines Taschendiebes geworden. 2020/2021 hatte es sogar eine regelrechte Serie solcher Fälle gegeben. Schließlich wurde ein damals 41-jähriger Mann gefasst, der für 31 Taten verantwortlich gemacht wurde. Bereits Ende Februar 2022 hatte das Polizeipräsidium Konstanz dann darauf hingewiesen, dass die Zahl dieser Straftaten wieder zunehme.

Konstanz O Tannenbaum, o Tannenbaum, wer ist mit dir abgehau‘n? Das könnte Sie auch interessieren

„Die Täter nutzen die Unaufmerksamkeit der Radfahrer aus, während diese beispielsweise an Ampeln stehen oder in Fußgängerzonen ihr Fahrrad schieben“, erklärt Polizeisprecherin Katrin Rosenthal. Ein Handgriff im Vorbeigehen, und Rucksack oder Handtasche wechselten unbemerkt den Besitzer.

Die Polizei empfiehlt deshalb, keine Wertsachen in den Fahrradkorb zu legen und sie stattdessen immer körpernah zu tragen. Ablenkung durch Kopfhörer oder Ohrstöpsel machten es den Dieben ebenfalls einfacher. Ein Fahrradkorb sollte verschließbar sein; schon ein über dem Korb befestigtes Netz verhindere den schnellen Zugriff. Zudem empfehle es sich, den Fahrradkorb vorne am Lenker anzubringen – da ist er im Blick.