Ein stellvertretender Ministerpräsident hatte ein widerliches Flugblatt in seinem Schulranzen, das auch die von den Nazis ermordeten Juden verhöhnt, und scheint darauf zu hoffen, dass das unter „Jugendsünde“ verbucht wird.

Jüdinnen und Juden in Deutschland wollen ihre Gottesdienste aus Angst vor Übergriffen nicht mehr öffentlich ankündigen. Und rechte Kräfte werden stärker – so nötig wie 2023 war der Europäische Tag der Jüdischen Kultur vielleicht noch nie ein seiner 20-jährigen Geschichte. Am Sonntag, 3. September, findet er wieder statt. Auch in Konstanz.

Konstanzer können die Synagoge kennenlernen

Das Programm ist überschaubar, dürfte aber viele Konstanzer ansprechen. Insbesondere gibt es zwei Führungen an einen Ort, der sonst nicht ganz so einfach zugänglich ist. Rabbiner Avraham Radbil führt um 14.30 und um 16.30 Uhr durch die neue Synagoge in der Sigismundstraße – und wer ihn kennt, weiß, dass das ebenso lehrreich wie unterhaltsam wird.

Durch diese Tür sind viele Konstanzerinnen und Konstanzer noch nie gegangen. Der Europäische Tag der Jüdischen Kultur am Sonntag, 3. September, bietet die Gelegenheit, die Synagoge in der Sigismundstraße zu besuchen. | Bild: Hanser, Oliver

Um 15.30 Uhr lädt die Synagogengemeinde dann noch zu einem Snack ein. Um 18 Uhr folgt ein Konzert der in Berlin lebenden Band Folkadu, die musikalisch die besondere jüdische Kultur vermittelt. Zu allen Programmpunkten ist der Eintritt frei.

Das Rosgartenmuseum öffnet seine Türen von 10 bis 17 Uhr auch für die Ausstellung „Konstanz im Nationalsozialismus“ mit Schwerpunkt auf das jüdische Leben in der Stadt. Um 11 Uhr gibt es hier, ebenfalls kostenlos, eine Führung mit Ulrich Büttner. Aus Platzgründen können höchstens 25 Personen teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist an der Museumskasse. Darüber hinaus hat die Stadt Konstanz bisher keine eigenen Programmpunkte angekündigt oder besondere Unterstützung erklärt.

Gibt es weitere Programmpunkte in Konstanz?

Die nach wie vor bestehende Jüdische Gemeinde Konstanz, die sich als Heimat der eher liberal verfassten Juden in der Region sieht, hat kein Programm vorbereitet. Minia Joneck von der Gemeinde sagte dem SÜDKURIER auf Anfrage, man habe derzeit weder feste Räume noch finanzielle Mittel, um ein Angebot zu machen. Sie würdigte aber das Angebot der Kultusgemeinde und empfahl den Besuch.

(Archivbild) Minia Joneck vom Verein Jüdische Gemeinde Konstanz würde sich gerne stärker in den Europäischen Tag der Jüdischen Kultur einbringen. Doch aktuell fehlten dafür Geld und Räumlichkeiten, sagt sie. | Bild: Claudia Rindt | SK-Archiv

Die Deutsch-Israelische Gesellschaft (DIG) hat sich nach Angaben der Vorsitzenden Ruth Frenk bisher nicht am Europäischen Tag der Jüdischen Kultur mit eigenen Beiträgen beteiligt, weil dieser immer in der Ferienzeit liege und viele Ehrenamtliche schlicht nicht in Konstanz seien. So sei es auch dieses Jahr.

Dennoch habe der Tag 2023 eine besondere Bedeutung, erklärt Ruth Frenk. Für sie geht es jetzt darum, dass eine breite gesellschaftliche Mehrheit weiterhin gegen antisemitische und rechte Tendenzen aufsteht „und dies auch zum Beispiel bei solchen Veranstaltungen zeigt“, so Frenk gegenüber dem SÜDKURIER.

Sie erlebt keinen offenen Judenhass in Konstanz, macht sich aber große Sorgen um die Stimmung in der Bundesrepublik: Ruth Frenk, seit über 30 Jahren im Dialog zwischen Religionen und Kulturen engagiert. | Bild: privat | SK-Archiv

In Konstanz erlebe sie ein friedvolles und interessiertes Miteinander, aber die Lage in Deutschland „lässt meinen Optimismus langsam schwinden“, so die seit über 30 Jahren im Dialog engagierte Jüdin.