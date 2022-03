Worum geht es in The Black Rider?

Amtsschreiber Wilhelm liebt Käthchen und sie ihn. Aber Käthchen ist die Tochter des Erbförsters und der will einen echten Jägerburschen zum Schwiegersohn. Wilhelm kann manches, allerdings überhaupt nicht schießen. Er übt heimlich im Wald, als plötzlich der mysteriöse Stelzfuß erscheint und ihm magische Kugeln anbietet, die ihr Ziel nie verfehlen. So wird aus Wilhelm ein treffsicherer Schütze. Was Wilhelm nicht ahnt: Er hat einen teuflischen Pakt geschlossen...

Das Musical The Black Rider feiert am Freitag, 25. März, um 20 Uhr im Stadttheater Premiere. Davor hat der Bösewicht des Stücks dem SÜDKURIER Rede und Antwort gestanden – ebenso wie der Schauspieler dahinter.

Interview Teil 1: der Bösewicht

Teuflisch gut: Ingo Biermann spielt den Stelzfuß im Musical The Black Rider, das am 25. März um 20 Uhr im Konstanzer Stadttheater Premiere feiert. | Bild: Scherrer, Aurelia

Herr Stelzfuß, Amtsschreiber Wilhelm hat eigentlich keine Chance, den Vater seines geliebten Käthchens zu überzeugen, dass er der Richtige für sie ist. Warum helfen Sie dem jungen Mann?

Natürlich nur, damit die beiden Liebenden zusammenkommen und ich mich an dem Glück der beiden erfreuen kann.

Das hört sich so uneigennützig an, aber ich mag Ihnen nicht glauben…

Ich gebe dem Schreiber Wilhelm doch nur, was er nicht besitzt: die Fähigkeit zu schießen.

So, so. Sie sind also ein Engel?

(lacht) Im wahrsten Sinne, ein Engel auf Erden.

Sie haben Wilhelm garantiert um den Finger gewickelt, so wie Sie es mit mir gerade versuchen. Hat er es Ihnen leicht gemacht?

Ja, sehr leicht, weil er verzweifelt und seine Not sehr groß ist. Das sind die leichtesten Fälle. Schwieriger sind diejenigen, die noch Alternativen parat haben; solche, die der Verzweiflung immer entkommen, und diejenigen, die mit sich im Reinen sind. (Stelzfuß seufzt)

Haben Sie Spaß daran, Intrigen zu spinnen?

Das ist ein Betriebsgeheimnis. Das verrate ich nicht. Außerdem plaudere ich nie aus dem Nähkästchen.

Warum mischen Sie sich überhaupt in diese Privatangelegenheit ein?

Die Geschichte wäre doch sonst nach fünf Minuten zu Ende. Wie langweilig! Wilhelm würde sein Käthchen nicht bekommen. Sie müssten sich trennen. Er würde in die Stadt zurückkehren und eine Stelle beim SÜDKURIER als Schreiber annehmen. Und er würde um seine verlorene Liebe trauern. Das kann ich doch nicht zulassen!

Interview Teil 2: der Schauspieler

„Nur böse wäre auch langweilig“, sagt der Schauspieler Ingo Biermann, der dem Bösewicht Stelzfuß seinen facettenreichen Charakter verleiht. | Bild: Aurelia Scherrer

Herr Biermann, Sie kennen als Darsteller die Figur Stelzfuß am allerbesten. Wie würden Sie ihn charakterisieren?

Er ist ein hilfsbereites Individuum, achtsam, hat ein Gespür für die Nöte der Menschen und hat sehr viel Geduld. Aber er ist auch anspruchsvoll, unnachgiebig bis schonungslos brutal.

Ein sehr facettenreicher Charakter?

Oh ja, genau das reizt mich als Schauspieler. Nur böse wäre langweilig. Gut ohne Makel wäre noch langweiliger. Es wird doch erst interessant, wenn eine gute Person auch Abgründe besetzt, wenn sie überrascht. So ist es auch mit dem Bösen. Da interessiert mich: Wo hat er gute Momente? An Stelzfuß fasziniert mich die Vielfalt, denn er ist ein Meister, der alle Facetten beherrscht. Das wird in den vier Liedern, die ich singe, deutlich, denn sie beinhalten sehr viele Nuancen.

Welche Facetten beispielsweise?

Zum einen biedert sich die Musik von Tom Waits nicht an. Er macht sein eigenes Ding. Die Musik ist oft sehr schräg und gleichzeitig steckt er eine wunderschöne Melodie rein. Wenn ich als Stelzfuß Wilhelm beeindrucken möchte, dann macht das meine Figur nicht platt. Stelzfuß lockt ganz vorsichtig.

Stückwechsel: Würden Sie lieber Faust oder Mephisto spielen?

Lieber Mephisto. Tatsächlich interessiert mich das Böse mehr. Zudem habe ich bereits drei Mal den Faust spielen müssen. Faust ist eher langweilig, obwohl ich als Faust in einer Inszenierung auch unsympathische Züge haben durfte.

Braucht eine gute Geschichte einen Bösewicht?

Ein Stück ohne Bösewicht taugt nicht. Nur Sonnenschein macht eine Dürre; nur Regen erzeugt Überschwemmungen. Das Gute braucht das Böse, denn ohne Böses gibt es kein Gutes. Solange es nur um eine Story geht und nicht Realität ist, dann kann man das Böse durchaus aushalten.