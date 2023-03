Konstanz vor 23 Minuten

Ein Stück Konstanz geht verloren – Fachgeschäft Brunner an der Marktstätte schließt für immer

Das Familienunternehmen für Brillen und Hörgeräte ist am 31. März nach 63 Jahren der Firmenexistenz Geschichte. Freiwillig, so Inhaber Philipp Brunner, höre er nicht auf. Ist die Billig-Konkurrenz schuld am Aus?