von PM

Badeshorts, rotes T-Shirt, Handtuch um den Nacken und ein großer Rucksack auf dem Rücken. So stellt man sich Räuber eigentlich nicht vor. Aber genau so beschreibt ein 19-jähriger Konstanzer einen Mann, der am Dienstagabend versucht hat, ihm sein Handy und seine Uhr zu stehlen. Das geht aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz hervor.

Laut der Polizeimeldung ist am Dienstagabend, 21. Juni, gegen 21.20 Uhr der 19-Jährige im Bereich des DFB-Sportgeländes auf der Mannheimer Straße unterwegs gewesen. Dort sei er dem Unbekannten begegnet, der versucht habe, dem 19-Jährigen das Handy und die Uhr zu entwenden. Dies misslang, da sich der 19-Jährige heftig gewehrt haben soll. Der Räuber habe daraufhin die Flucht ergriffen.

Polizei bittet um Hinweise auf den Täter

Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt: männlich, circa 1,90 Meter groß, schätzungsweise 20 Jahre alt, südländisches Aussehen. Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zur Tatzeit Verdächtiges im Bereich des DFB-Sportplatzes beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Räubers geben können, sich beim Polizeirevier Konstanz, Telefon (07531) 995-0, zu melden.