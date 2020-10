Der Vorstand des Händlerverbands Treffpunkt warnt in einem Brief an die Mitglieder vor einer Wahl Luigi Pantisanos zum neuen Oberbürgermeister. Martina Vogl, selbst Treffpunkt-Mitglied, geht dazu deutlich auf Distanz.

Die Stimmung in Konstanz vor der OB-Wahl ist gespalten. So auch innerhalb der Handels- und Gewerbevereinigung Treffpunkt. Denn dessen Vorstand hat sich bereits im Vorfeld zum ersten Wahlgang eindeutig positioniert: In einem Brief an alle Mitglieder