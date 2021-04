Konstanz Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Ein Maler hat bei einem Streit sein Arbeitsmesser eingesetzt. Vor dem Amtsgericht muss die Frage geklärt werden: War es Notwehr?

Ein Maler aus Konstanz hat im Streit einen 26-Jährigen mit einem Arbeitsmesser verletzt. Der Geschädigte erlitt Schnitte am Bauch, am Hals und am Oberarm. Diese mussten genäht werden. Vor dem Amtsgericht Konstanz wurde der Handwerker nun wegen gefährlicher Körperverletzung zu sieben Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurden.