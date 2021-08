Konstanz vor 1 Stunde

Ein Leben, zwei Versionen: War der Schweizer Otto Raggenbass der „Retter von Konstanz“? Oder ein Fremdenfeind und Judenhasser?

In Konstanz gibt es sechs Straßen, die an Menschen erinnern, die heute umstritten sind. Eine dieser Personen ist Otto Raggenbass. Zu Ehren des Schweizers, der zum unblutigen Ende des Zweiten Weltkriegs in Konstanz beigetragen haben soll, wurde eine Straße nahe der Grenze zu Kreuzlingen nach ihm benannt. Aber welche Rolle spielte Raggenbass wirklich? Von seiner Lebensgeschichte existieren jedenfalls zwei Versionen.