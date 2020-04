Wäre da nicht dieser Balkon, der auf den Schobuliweg zeigt, und wäre da gleichzeitig nicht dieses herrliche Frühlingswetter – das Leben von Edith und Klaus Bücheler hätte derzeit nicht sehr viele schöne Momente. „Wir sitzen den halben Tag hier draußen, lesen Bücher, beobachten die Menschen und unterhalten uns vom Balkon aus mit ihnen“, erzählt Edith Bücheler, die im November 93 Jahre alt wird.

Seit Wochen kaum soziale Kontakte

Seit 1954 wohnt sie mit ihrem Klaus in der Wohnung im Paradies, die sich im Hochparterre befindet. Den Sohn hat es beruflich nach Berlin verschlagen, die Tochter ist Konstanz treu geblieben. „Wir telefonieren regelmäßig mit Freunden und Verwandten“, sagt Klaus Bücheler, der im Oktober 90 Jahre alt wird.

„Aber ansonsten haben wir seit Wochen kaum soziale Kontakte. Wir zählen ja zur Hochrisikogruppe und sollen jeden direkten Kontakt vermeiden“, berichtet der Ehemann. Angst hätten sie zwar nicht vor einer Erkrankung, „aber Respekt vor der Situation und wir halten uns an die offiziellen Vorgaben“, so Edith Bücheler.

Sie arbeitete viele Jahre beim Arbeitsamt und vermittelte Konstanzer Hotels und Gaststätten das Fachpersonal. „Von daher tun mir die Menschen in diesem Gewerbe besonders leid“, sagt sie. „Ich weiß, was es bedeutet, wenn die Gastronomie nicht arbeiten darf. Es ist schlimm, dass hier so viele Menschen derzeit ohne Arbeit sind.“

Die Freunde im Freibad fehlen dem Ehepaar

Bei schönem Wetter wie in den der vergangenen Wochen wäre das Ehepaar täglicher Gast im Strandbad Schweizer Hörnli in Kreuzlingen. Hier sind die beiden seit Jahrzehnten Stammgäste und haben einen festen Freundeskreis, der sich bei Sonnenschein und warmen Temperaturen trifft zum Reden, Kaffee trinken, Baden oder gemeinsamen Rätsel lösen. „Das geht uns schon sehr ab“, sagen sie. „Wer weiß, ob wir das in diesem Jahr überhaupt noch mal erleben dürfen?“

Nicht nur die vertraute Gesellschaft mit den Freunden geht dem Ehepaar ab – auch die täglichen Live-Sportsendungen im Fernsehen. Edith und Klaus Bücheler sind große Bayern-Fans und verfolgen neben dem Fußball fast jede Sportart von der heimischen Couch aus.

Vorfreude auf die Gymnastikgruppe

„Die Sender wiederholen ja immerhin wichtige und gute Fußballspiele, die wir uns ab und zu anschauen“, berichtet Edith Bücheler, die ebenfalls ihre Senioren-Gymnastikgruppe vermisst. „Ich freue mich schon wieder darauf und bin gespannt, wie das wird, wenn es wieder losgeht“, sagt sie lachend. „Ich muss das Gehen ja erst wieder lernen.“

Ehemann Klaus geht seit fünf Wochen einmal pro Woche zum Einkaufen – was sonst die Ehefrau erledigt. „Ich trage immer meinen Mund-Nasenschutz“, erzählt Klaus Bücheler. „So komme ich wenigstens mal raus und kann auch mit dem Rad fahren, um mich zu bewegen.“

„Wir sind gut versorgt“

Nachbarn und Freunde besorgen den beiden ebenfalls bei Bedarf Dinge des täglichen Lebens. „Wir sind gut versorgt“, versichern sie. „Wir kochen gerne und haben uns. Diese schwierige Zeit wird auch vorbei gehen.“ Edith und Klaus Bücheler – ein Leben auf Balkonien.