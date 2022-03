Denis Skorput ist kein Ukrainer oder Russe. Er hat auch keine Freunde oder Angehörigen im Kriegsgebiet. Der Konstanzer kann und will einfach nicht wegsehen, sondern etwas tun. „Viele gehen feiern, statt zu helfen. Ich finde es wichtig, etwas zu tun“, erklärt der 22-Jährige, der am Fährekiosk zwischen 10 und 17 Uhr auf Anlieferungen der Konstanzer wartet.

Denis Skorput sammelt seit Samstag am Konstanzer Fähranleger Spenden für die Menschen in der Ukraine. | Bild: Maurice Sauter

Seit vergangenem Samstag nimmt Denis Skorput täglich hier beim Bistro beim Fährhafen in Konstanz-Staad Sachspenden für bedürftige Menschen im Krisengebiet an. Damit ist seine Aktion Teil einer Initiative verschiedener Unternehmen und Privatleute aus Konstanz sowie Radolfzell, die gemeinsam Spenden sammeln. Über Alexander und Alina Brenneisen, die ebenfalls für den Verein „Open“ tatkräftig anpacken, hat der SÜDKURIER bereits berichtet.

Informationen zu Sachspenden Folgende Hilfsgüter werden benötigt: Decken, Isomatten, Schlafsäcke; Handtücher, Hygieneartikel (Binden, Tampons, Zahnpasta, Zahnbürsten), Essen: Fertiggerichte, Tee, Milchpulver für Babys; Windeln, Kinderdecken, Babynahrung (möglichst nicht im Glas); Medikamente, antiseptisches Material, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Benzinkanister, Megafone. Hilfe beim An- und Einpacken Alina und Alexander Brenneisen freuen sich auch über Menschen, die beim Sortieren und Beladen anpacken können. Außerdem sind weitere Fahrer für den Transport willkommen. Kontakt zu dem Paar kann über die Nummer 0151/74570684 hergestellt werden. Weitere Sammelstellen für den Hilfstransport 1. Reisebüro Urlaubsprofis in Konstanz, 12 bis 16 Uhr

2. Testzentrum Petershausen Bahnhof (Bruder-Klaus-Straße 8), Montag bis Freitag: 7 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag: 8 bis 18 Uhr

3. Reichenau Inselboutique, Donnerstag und Freitag: 9 bis 12 Uhr und 14.30 Uhr bis 18 Uhr

4. Radolfzell, Spazzostraße 4, Ehepaar Brenneisen

Ein Konstanzer Supermarkt hat 60 Dosen Ravioli gespendet. | Bild: Maurice Sauter

Die Hilfsgüter werden zunächst nach Polen transportiert. Anschließend, so der aktuelle Plan, über die Grenze in die Ukraine, wo die Not derzeit vor allem in grenznahen Gebieten am größten ist. „Dort haben die Menschen derzeit nichts außer Schnee und Minusgrade“, sagt Alexander Brenneisen.

Gemeinsam mit seiner Frau Alina organisiert er die Aktion. Sie ziehen den Hut vor Denis Skorbut. „Er hat überhaupt keinen Bezug zur Ukraine. Dass er dennoch eine Sammelstelle für Spenden aufbaut, verdient meinen größten Respekt“, sagt Alexander Brenneisen.

Kreis Konstanz Vom Bodensee in die Ukraine: Sie sammeln Hilfsgüter für die Menschen im Kriegsgebiet Das könnte Sie auch interessieren

Am Fähranleger sammelt Skorbut die vielen Kisten und Taschen, bevor sie in ein größeres Lager gebracht werden. Haltbare Lebensmittel vor allem für Babys, warme Kleidung, Decken, Iso-Matten, Rucksäcke, Hygiene-Artikel – Skorput nimmt alles an, was noch in einem guten Zustand ist und den Menschen in Not helfen kann. Auch Spielzeug für Kinder ist in einigen Kisten zu finden. „Damit die Kinder in diesen traurigen Zeiten etwas zum Lachen haben“, erklärt der Konstanzer.

„Grüße aus Deutschland von Malou und Ronja aus Konstanz“ steht auf diesem Karton, der bald in der Ukraine ankommen soll. | Bild: Maurice Sauter

Er ist bei der Spendenannahme nicht allein, sondern hat die Unterstützung seiner Mutter und auch von Katharina Illenseer. Bis vor wenigen Tagen kannte sie Denis Skorput gar nicht. Doch als sie von dessen Spendensammlung erfuhr, wollte sie sofort mithelfen.

Das hat einen traurigen Grund. Irgendwie hofft die Ukrainerin, mit der Spendenaktion auch ihrer eigenen Familie helfen zu können. „Viele meiner Verwandten sind noch in der Ukraine“, sagt sie. „Ihnen geht es okay. Aber die Männer dürfen das Land nicht verlassen und meine Großmutter ist zu alt, um an der langen Schlange an der Grenze anzustehen.“

Konstanz Konstanz setzt klares Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine Das könnte Sie auch interessieren

In Uschgorod, ganz im Westen der Ukraine im Dreiländereck an den Grenzen zu Ungarn und der Slowakei, halte sich ihre Familie derzeit auf. „Wenn ich könnte, würde ich sie sofort herholen“, sagt Katharina Illenseer. Die aktuelle Situation belastet sie sichtlich.

Doch sie versucht, zuversichtlich zu bleiben. „In der Ukraine freuen sich viele Menschen über unsere Unterstützung. Und ich finde es stark, dass auch die Menschen aus Konstanz Solidarität zeigen.“ Deshalb wird sie auch weiterhin an der Annahmestelle mithelfen. Dafür hat sie sich extra freigenommen, normalerweise arbeitet sie an der Uni Konstanz.

Mehrere Kleinbus-Ladungen pro Tag sammelt Denis Skorput an seiner Annahmestelle. | Bild: Maurice Sauter

Medizin, Decken und Kleidung werden benötigt

Die Resonanz auf diese Aktion sei überwältigend. „Ich hätte niemals gedacht, dass so viele Menschen mitmachen. Das freut mich“, sagt Denis Skorput, der vor allen Dingen über die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram auf seine Aktion aufmerksam macht. Bei Facebook hat er eine Gruppe gegründet, die alle Informationen bündelt und mittlerweile mehr als 1000 Mitglieder zählt.

Und er ist noch lange nicht zufrieden. Er möchte weitersammeln, vor allem Medikamente, Decken und Winterkleidung. Dies werde vor Ort derzeit besonders dringend benötigt. Wie lange wird er weiter Spenden sammeln? Denis Skorput zeigt sich pragmatisch: „So lange, wie es nötig ist.“