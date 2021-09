Konstanz-Dingelsdorf vor 2 Stunden

Ein Hauch von Titanic am Bodensee: Wenn die Fans der Belle Époque auf Sonntagsausflug mit dem historischen Motorschiff Oesterreich sind

Die Gruppe „Sissis Erben“ begibt sich mit dem historischen Motorschiff Oesterreich auf Seereise und sorgt für Aufsehen. In Dingelsdorf steigen sie ein und faszinieren sofort alle Umstehenden und Passanten. Über eine Zeitreise in die Belle Époque, die am Sonntag stattfand.