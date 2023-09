Logistik im Großformat: Fünf Stunden lang fahren die Malteser zwischen dem Marienhaus und dem Pflegeheim Zoffingen hin und her. Knapp 90 Ehrenamtliche und unzählige Angestellte begleiten die aufgeregten Senioren.

Die Anspannung ist spürbar. Im Saal des Marienhauses sitzen die Bewohner und warten darauf, dass es endlich losgeht. Viele wissen nicht, was auf sie zukommt, wenn sie an diesem Sonntagmorgen Ende September ihre gewohnte Umgebung verlassen und in ihr