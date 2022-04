von Paulina Daiber

Da steht er: ein kleiner, roter Suzuki Carry mit Hasenohren und Blumen geschmückt. Das ist die rollende Suppenküche von Konstanz. Das ungewöhnliche Vehikel gehört Claudia und Gregor Malkmus, die ihre Feiertage gern nutzen wollen, um Gutes zu tun. Deshalb fahren sie am Karfreitag und am Ostersonntag mit ihrem Oster-Van zur AGJ-Wohnungslosenhilfe Konstanz, um dort Essen und Sachspenden an obdachlose Personen zu verteilen.

Für was setzt sich die AGJ ein? Die AGJ ist ein Verband, der wohnungslosen Menschen, und denen die davon bedroht sind, Hilfe anbietet. Sie haben Beratungsstellen, Tagesstätten und helfen bei der Arbeits- und Wohnungssuche. Darüber hinaus gibt es eine mobile Ambulanz, die bei leichten medizinischen Fällen eingesetzt wird. Für Frauen und Personen die jünger als 25 Jahre sind, gibt es eine spezielle Beratungsstelle, ebenso für suchtkranke Personen und Menschen, die psychisch erkrankt sind.

Die Idee kam ihnen an Weihnachten: „Wir sind in der Weihnachtszeit durch die Stadt gelaufen, da hat meine Frau gesagt: Es wäre schön, kleine Geschenke an die Leute zu verteilen, die keine Unterkunft haben“, sagt Gregor Malkmus. Daraufhin haben sie sich entschieden, ihren Kleinbus weihnachtlich zu schmücken und mit viel Essen und Sachspenden durch die Konzilstadt zu fahren, um denen, die Weihnachten ohne Wohnung verbringen müssen, schönere Feiertage zu bescheren.

Die rollende Suppenküche von Claudia und Gregor Malkmus war schon an Weihnachten 2021 ein Hingucker. Damals war das Fahrzeug mit Lichterketten und einem Rentiergeweih geschmückt. | Bild: SK-Archiv | Oliver Hanser

Das haben sie nun für das Osterfest organisiert. Claudia Malkmus fügt hinzu: „Weihnachten und Ostern sind für mich privat zu einem Konsumfest geworden. Bei dem ganzen Überfluss an Geschenken hab ich mir gedacht, nehmen wir doch lieber das Geld und machen etwas Schönes damit.“

Laut Claudia Malkmus habe das Ehepaar durch die letzte Aktion viel gelernt, deshalb wurde die Aktion für Ostern anders organisiert. An Weihnachten sind sie mit ihrer mobilen Suppenküche durch Konstanz gefahren, jetzt können sie ihren Stand vor der AGJ aufbauen und sogar die Räumlichkeiten vor Ort nutzen. Darüber seien sie froh, so Claudia Malkmus. Falls es regnen sollte, können die Menschen so trotzdem gemeinsam essen und man könne vielleicht ins Gespräch kommen.

Die mobile Suppenküche hat das Konstanzer Ehepaar für ihre Aktion mit Hasenohren und Blumenketten geschmückt. Das Innere des Vans hält ein Festmahl und Sachspenden bereit. | Bild: Paulina Daiber

Außerdem haben sie für die jetzige Aktion vegetarisches und veganes Essen eingeplant, denn bei ihrer letzten Aktion seien sie auch auf Vegetarier und Muslime getroffen. Claudia Malkmus wird 50 Portionen Spagetti mit Bolognese oder Tomatensoße vorbereiten. Ferner haben sie bei den Spenden an Rucksäcke und Taschen gedacht. Denn sonst sei es für manche obdachlose Menschen nicht möglich, alle Sachspenden, die sie benötigen, mitzunehmen.

Der Oster-Van hat übrigens nicht nur Hasenohren – sondern auch einen Puschel am Heck, der dem Hinterteil eines Hasen gleicht. | Bild: Paulina Daiber

Viele Konstanzer haben zu der Aktion beigetragen

Gregor und Claudia Malkmus sind dankbar. Der Konstanzer erklärt wieso: „Wir haben so viele Sachspenden bekommen, dass ich den Van zwei bis drei Mal damit füllen kann.“ Das Paar hätte nicht damit gerechnet haben, dass die Aktion so groß wird, fügt er hinzu. Durch einen Spendenaufruf über die sozialen Medien haben sie einige Geld- und Sachspenden bekommen. Von diesem Geld sei es ihnen möglich, die gesamte Aktion zu finanzieren. An Weihnachten haben sie die Kosten selbst getragen.

Darüber hinaus haben sich das Kloster Hegne, Getränke Lübner und das C+C Konstanz mit Spenden an der Aktion beteiligt. Das Ehepaar betont, dass sie froh über die Spender seien, denn ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen. Gespendet wurden Kleidung und Schuhe, aber auch Süßigkeiten und Spielzeuge für Kinder oder Hygieneprodukte sowie Getränke und Geld.

Durch ihren Aufruf auf Facebook haben Claudia und Gregor Malkmus viele Sachspenden bekommen. Diese bieten sie am Karfreitag und am Ostermontag wohnungslosen Konstanzern zu Mitnehmen an. | Bild: privat

Das Paar steht im Kontakt zu obdachlosen Konstanzern. Die Schicksale dieser Menschen berühren die beiden. „Da wird einem bewusst, wie schnell das eigentlich gehen kann, es kann jeden erwischen. Und wenn ich in dieser Situation wäre, würde ich mich über jede Hilfe freuen“, äußert sich Gregor Malkmus. Die Wohnungslosen hätten erzählt, wie sie in diese Situation gekommen seien und wie schwierig es sei wieder einen Weg heraus zu finden.

Dazu sagt Claudia Malkmus: „Oftmals sind es Schicksalsschläge, die dazu geführt haben, dass die Leute obdachlos sind. Und leider zeigt sich auch, dass man da so schnell nicht mehr raus kommt. Das ist ein Kreislauf, weil die Papiere dazu fehlen oder zu teuer sind. Das alles zu hören, ändert den Blickwinkel auf wohnungslose Menschen.“

Für diesen Sommer ist ein Grillfest in Planung

Doch die beiden konnte durch ihre Suppenküche schon etwas bewirken: „Die Weihnachts-Aktion hat bei vielen etwas bewirkt und das freut mich. Andere Leute sind dadurch auch auf die Idee gekommen, etwas zu machen“, so Gregor Malkmus. Denn nach der Aktion an Weihnachten haben sich viele Konstanzer bei ihm gemeldet, um ebenfalls zu helfen.

Eigentlich habe das Konstanzer Pärchen für Ostern ein Grillfest für Wohnungslose geplant. Da das Wetter wahrscheinlich nicht mitmachen werde, haben sie laut Claudia Malkmus diese Idee verworfen. Aber nur vorerst, denn die Pläne für das Grillfest noch nicht der Vergangenheit an: Sie wollen es im Sommer 2022 veranstalten.