Konstanz vor 46 Minuten Ein Bus wird kommen! Neue Groß-Haltestelle unter der Schänzlebrücke nimmt Gestalt an Noch dieses Jahr halten die ersten Flixbusse in Konstanz am ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof). In Sachen Fahrradstellplätze und Stadtbus-Anbindung scheint allerdings noch etwas Luft nach oben.

Fahrgäste besteigen am Döbele in Konstanz einen Fernbus in Richtung Kroatien. Bald werden solche Verbindungen an der Schänzlebrücke Station machen und nicht mehr in der Innenstadt – dank des neuen Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB). Im Herbst soll er schrittweise seinen Betrieb aufnehmen. | Bild: Hanser, Oliver