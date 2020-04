Konstanz vor 1 Stunde

Ein Bild vom Grab mit Blumenschmuck: Wer wegen des Virus nicht ans Grab kommen darf, kann nun daheim trauern

Wegen Corona dürfen nur noch maximal zehn Personen am Grab stehen. Die Gärtnerei Röger Fehrenbach am Hautfriedhof bietet einen kostenfreien Service für Trauernde an, für die ein Friedhofsbesuch zu gefährlich wäre.