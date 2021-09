Konstanz vor 1 Stunde

„Ein befriedetes soziales Umfeld kostet nun mal Geld“: Was die HSG für die Stadt Konstanz leistet – und warum das nicht umsonst sein kann

Mehrere tausend Kinder sind in den vergangenen Jahren von Mitarbeitern der HSG Konstanz betreut und trainiert worden. Der Verein engagiert sich und wird dafür vom Sportbund immer wieder ausgezeichnet. Die Stadt Konstanz nimmt das Angebot gerne an – doch die finanzielle Hilfe ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich zurückgegangen.