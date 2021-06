Die Verkaufsstellen

Der Konstanzer Kiesel ist bei 13 Vorverkaufsstellen, darunter Tourist-Info im Bahnhof, Kunden-Info im Lago, Volksbank am Lutherplatz sowie den Edeka-Märkten in der Bodan-, Ried- und Reichenaustraße erhältlich. Alle weiteren Möglichkeiten sowie Details zum Gutschein und den beteiligten Geschäften gibt es im Internet unter den Adressen www.treffpunkt-konstanz.de/kiesel sowie www.konstanz-info. com /kiesel