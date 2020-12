Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Ein Augenzeuge wirft der Polizei ungerechtfertigte Gewalt bei einem Einsatz vor. Diese wehrt ab und schildert den Vorfall aus ihrer Sicht

Peter T. (Name geändert) will gesehen haben, wie ein Polizist auf einen am Boden liegenden Mann eingetreten hat. Auf dem Foto, das er dem SÜDKURIER schickt, ist davon nichts zu erkennen. Die Polizei weist die Vorwürfe von T. zurück.