Samuel ist ein aufgeweckter Junge. Im Herosé-Park hat er erst die Schaukel für sich erobert, um dann an das Rheinufer zu treten, die Schiffe zu beobachten und dann haarklein von einem Dokumentarfilm zu erzählen. Die Intelligenz und das Gedächtnis des Jungen sind staunenswert.

Plötzlich nähern sich fremde Menschen. Samuel versteckt sich sofort hinter seiner Mutter. Sie sind fremd. Und mit Fremdem und mit ungeplanten Situationen kann Samuel gar nicht umgehen. Das ist ziemlich typisch für Autismus, dessen Spektrum an Ausprägungen immens ist.

Was ist Autismus? Bei Autismus handelt es sich um eine komplexe und vielgestaltige neurologische Entwicklungsstörung. Insbesondere Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung, verlaufen zumeist anders als bei Standardmenschen. Autisten nehmen zumeist äußere Reize, wie beispielsweise Geräusche oder Licht, intensiver wahr, was eine ständige Reizüberflutung bedeutet, was letztlich mit einem Meltdown, einer Art Wutanfall, kompensiert wird. Die größte Schwierigkeit bei Autismus: Jeder Betroffene ist ganz speziell und individuell und es gibt keine Einheitslösung. Den Standard-Autisten gibt es nicht. Das Gesamtpaket ist nicht nur für die Autisten schwierig, sondern insbesondere für die Angehörigen, denn jeden Tag gibt es Überraschungen.

„Wenn der Tagesablauf sich ändert und irgendetwas ungeplant ist, dann flippt er aus, weil er sich nicht darauf vorbereiten konnte“, beschreibt Lisa Geisenberger. „Er wird aggressiv, tobt, beleidigt mich“, skizziert sie den Meltdown. „Ganz schlimm ist es beim Einkaufen, denn er hat vor allem Fremden Angst. Die Vielzahl an Eindrücken überfordert ihn“, berichtet sie weiter.

„Ein Assistenzhund wäre unsere Rettung“

Zu Beginn der Pandemie ging es, da waren nicht so viele Menschen im Geschäft. Aber jetzt… Jetzt kommen fremde Menschen ganz nah an ihn heran oder berühren ihn sogar. Das geht für Samuel gar nicht. Wenn es ihm zu viel, die Situation für ihn unerträglich wird, dann tobt der Bube im Laden. „Ein bis zwei Stunden – bis er nicht mehr kann“, so Geisenbergerg.

Das zehrt an den Nerven; die bare Angst kommt aber im Straßenverkehr, denn Samuel hat auch Weglauftendenzen. Er sieht etwas, ist der Welt entrückt und nimmt außenherum nichts mehr wahr, so fokussiert ist er auf die eine Sache, die ihm gerade wichtig ist. Und das kann lebensgefährlich sein. Eltern autistischer Kinder wissen nur zu gut, wie fordernd der Alltag ist.

Lisa Geisenberger ist als Alleinerziehende froh, „dass meine Eltern viel einspringen, denn man braucht dann ein gut funktionierendes Familiensystem“. Aber sie hat eine optimale Hilfe für Samuel und sich gefunden. „Ein Assistenzhund wäre unsere Rettung“, sagt sie. Ein solcher Hund verfügt über eine entsprechende, auf die jeweiligen Besonderheiten angepasste Ausbildung.

In Samuels Fall würde ein Assistenzhund das aktive Weglaufen verhindern, weil die beiden mit einer speziellen Autismushundeleine verbunden wären. „Das gibt dem Kind Freiraum und mir die Sicherheit, dass er nicht einfach auf die Straße rennt“, so Lisa Geisenberger, denn auch darauf sei der Hund geschult. Das Gute sei, derartig ausgebildete Hunde dürften auch in einen Supermarkt oder sogar mit ins Krankenhaus.

„Ich finde Hunde einfach toll“, sagt Samuel

Für Geisenberger ideal, da gerade die Einkaufssituationen hochproblematisch sind. In einem solchen Fall schirme der Hund das Kind vor Fremden ab, indem er sich dazwischen stelle. „Gerade an der Kasse ist das ideal, wo viele Menschen doch viel zu nahe rücken“, sagt sie. Zur Beruhigung bei einer Reizüberflutung und zum Unterbrechen eines Meltdowns würde sich der Hund über die Beine des Kindes legen.

Samuel fände einen Hund auch klasse, „weil ich Hund einfach toll finde“, sagt der Sechsjährige. Allerdings nicht jeden. Mit einem Nachbarshund versteht er sich gut; das war für Lisa Geisenberger der Probelauf, ob ein Assistenzhund überhaupt in Frage kommt. Sie stellt fest: „Wenn Balu da ist, ist Samuel ruhig und ausgeglichen.“ Und Samuel findet: „Es ist lustig, wenn er über das Ohr oder die Nase schleckt.“ Aber für ein besonderes Kind braucht es einen besonderen Hund, der entsprechend geschult ist.

Assistenzhunde seien ein großes Thema, sagt auch Katrin Zorn, Vorsitzende des Vereins Spektralkräfte – Netzwerk Autismus Konstanz. Ein nicht ausgebildeter Hund mache keinen Sinn, weniger wegen des Kindes, als wegen des Tieres. Katrin Zorn kennt einen Fall, wo der Hund psychischen Schaden nahm, „weil er mit den Ausrastern des Kindes nicht fertig wurde. Auch für Tiere ist es anstrengend, Verantwortung zu tragen“.

Netzwerk Autismus Konstanz Im Jahr 2019 haben sich Eltern autistischer Kinder ein Netzwerk in Konstanz gegründet, um Kompetenzen und Informationen zu bündeln, anderen Eltern den Alltag zu erleichtern und die Öffentlichkeit für das Thema Autismus und den Umgang mit Autisten zu sensibilisieren. Im vergangenen Jahr ist aus der Initiative der Verein „Spektralkräfte – Netzwerk Autismus Konstanz“ entstanden. Der Verein um die Vorsitzende Katrin Zorn richtet unter anderem Selbsthilfetreffen und Fortbildungsveranstaltungen aus, engagiert sich, dass im Landkreis Konstanz eine Autismus-Beratungsstelle eingerichtet wird. Weiteres Ziel: Der Verein will ein Autismus-Therapie-Zentrum auf den Weg bringen. Detaillierte Informationen: spektralkrafte.de

Auch sie hatte vor Jahren überlegt, ob ein Assistenzhund in Frage käme, hatte sich allerdings dagegen entschieden. „Er würde auch unseren Kindern helfen, aber ich habe es mir nicht zugetraut, nochmals Verantwortung für ein weiteres Wesen zu übernehmen“, sagt Katrin Zorn offen. Schließlich: „Ein Hund kann nicht 24 Stunden im Einsatz sein. Er braucht Zeit, wo er nicht arbeiten muss.“

Und eben diese Hundefreizeit müsse ebenfalls gestaltet und in einen ohnehin schon intensiven Tagesablauf eingebaut werden. Das wäre ihr, der das Tierwohl am Herzen liegt, zu viel gewesen. Aber sie weiß, dass ausgebildete Assistenzhunde „total hilfreich sind und ein Schritt ins Leben sein können“.

Warum ist ein Assistenzhund so teuer?

Das große Problem allerdings ist: Die Kosten für einen solchen Hund (Ausnahme Blindenführhund) werden von keiner Krankenkasse übernommen. Für Lisa Geisenberger schlimm, denn die Kosten – sie spricht von 28.000 Euro – kann sie nicht tragen. So viel Geld hat die alleinerziehende Mutter nicht. „Ich habe Stiftungen angeschrieben, aber ich erhielt nur Absagen“, erzählt sie.

28.000 Euro sind viel Geld. Die Summe ist aber nicht aus der Luft gegriffen. „Die Preise für einen ausgebildeten Assistenzhund liegen zwischen 25.000 bis 35.000 Euro“, bestätigt Julia Wurmsee vom Verein Rehahunde Deutschland (www.rehahunde.de) auf SÜDKURIER-Anfrage. Das hat gute Gründe. Allein der Ankauf eines Rassehundewelpen schlage mit etwa 2000 Euro zu Buche. Der Welpe werde dann in einer Patenfamilie ehrenamtlich aufgezogen.

Der Verein komme allerdings für die Kosten, wie Nahrung, ärztliche Versorgung, Ausstattung und Versicherung auf. Ist der Junghund ein Jahr alt, gebe es einen großen Gesundheits-Check sowie wöchentliche Hundetrainings. Erst wenn der Hund nach etwa zwei Jahren vollständig ausgebildet ist, könne er abgegeben werden, wobei die entstanden Kosten dann in Rechnung gestellt würden.

Wichtig ist, wie Wurmsee betont, dass der Hundetrainer drei Mal für je eine Woche vor Ort einen Einarbeitungslehrgang bei der entsprechenden Familie mache; und zwar von morgens bis abends. Auch diese Kosten – schließlich agiert der nahe Rostock ansässige Verein bundesweit – werden in die Gesamtsumme eingerechnet. Und: „Wir sind ein Hundeleben lang für sie verantwortlich und stehen den Klienten mit Rat und Tat zur Seite“, so Julia Wurmsee.

Lisa Geisenberger kann diese Summe nicht aufbringen. Die Patentante von Samuel hat eine Homepage erstellt und einen Spendenaufruf gestartet. „Das ist unsere letzte Hoffnung“, so Geisenberger.

