Der jüngste Dortmund-Tatort war besonders düster: Die aus Konstanz stammende Schauspielerin Anna Schudt spricht über kreative Veränderung, Tränen beim Dreh und Fasnacht in Zeiten des Krieges.

Zur PersonAnna Schudt, 47, wuchs in Konstanz auf, machte hier erste Erfahrungen mit Theater und Schauspielunterricht und studierte dann an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule in München Schauspiel. Besonders bekannt wurde sie als TV-Kommissarin