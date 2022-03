Wie das Polizeipräsidium Konstanz in einer Mitteilung schreibt, haben in der Nacht von Montag, 28. März, auf Dienstag, 29. März, bislang unbekannte Personen in der Rheingutstraße zwei Elektro-Tretroller gestohlen. Beide Vehikel waren mit Zahlenschlössern an Fahrradständern angeschlossen. Die Diebe knackten die Schlösser und klauten die E-Scooter.

Laut Angaben der Polizei beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-0 entgegen.

Auch Fahrräder wurden gestohlen

Bereits am vergangenen Wochenende sind auch Fahrräder in Konstanz geklaut worden. Wie die Polizei Konstanz in einer weiteren Pressemitteilung bekannt gibt, haben die bislang unbekannten Diebe am Samstagabend, 26. März, auf der Hafenstraße zugeschlagen. Und das gleich zwei Mal innerhalb kurzer Zeit.

Die Unbekannten entwendeten gegen 23.40 Uhr im Bereich der Spiegelhalle ein Trekkingbike der Marke Diamant in der Farbe blau-metallic. Außerdem wurde am selben Abend auch ein schwarzes Crossbike der Marke Bulls mit türkisfarbener Aufschrift gestohlen. An beiden Rädern knackten die Täter zuvor die angebrachten Schlösser.