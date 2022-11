Das tat weh: Am Dienstagmittag, 8. November, kam es auf der Gottfried-Keller-Straße in Konstanz-Petershausen zu einem Unfall mit einem E-Scooter. Wie die Polizei in einer Pressenotiz mitteilt, verletzten sich dabei zwei Männer, einer musste in Krankenhaus gebracht werden.

Doch wie hatte sich der Unfall ereignet? Laut Polizeieingaben war ein 49-jähriger Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe damit beschäftigt, die Mülltonnen zu leeren. Er trat währenddessen auf die Fahrbahn und stieß dabei mit einem 22-jährigen E-Scooter Fahrer zusammen. Wie die Polizei mitteilt war dieser ordnungsgemäß am Rand der Fahrbahn unterwegs.

Reichenau/Hegne Außer Kontrolle: BMW-Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer auf der B33 Das könnte Sie auch interessieren

Beide Männer stürzten und verletzten sich. Der 49-Jährige schlug dabei mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf und musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 22-Jährige erlitt lediglich leichte Verletzungen am Bein.