Schwere Regenfälle, heftige Stürme, Blitz und Donner – das Unwetter, das am Mittwoch über den Südwesten hinwegzog, hat auch in Konstanz, Allensbach, auf der Reichenau und in der benachbarten Schweiz seine Spuren hinterlassen. Allerdings deutlich weniger stark als im Norden des Landes und einigen Regionen südlich von Stuttgart.

In Konstanz rückte die Feuerwehr laut Pressesprecher Maximilian Obermaier zu 19 Einsätzen im Zusammenhang mit dem Gewitter aus. „Wir haben diverse Keller leergepumpt und Bäume und Äste von den Straßen entfernt.“ In der Reisstraße im Industriegebiet sei ein 30 Zentimeter dicker Baum auf einen Wohnwagen gestürzt. „Er lag quer über dem Fahrzeug und hat die ganze Straße blockiert“, sagt Obermaier. Insgesamt habe das Unwetter 45 Mann in elf Fahrzeugen auf Trab gehalten. Verletzt worden sei niemand.

Seehas bleibt mehrere Stunden liegen

Die Feuerwehr Allensbach hatte dagegen laut Kommandant Hans-Christoph Köhne kaum mit den Folgen des Gewitters zu kämpfen. „Es war entspannt ohne größere Vorkommnisse.“ Die Feuerwehr Reichenau berichtet von zwei Einsätzen auf der Allee wegen umherliegender Äste. Auch Uwe Vincon von der Polizei Konstanz resümiert: „Bei uns blieb es im Rahmen.“

Weil das stürmische Wetter zu diversen Stromausfällen in den Oberleitungen führte, blieb ein Seehas auf dem Weg nach Singen auf der Reichenau liegen. „Der Zug konnte nach einiger Zeit weiter bis Radolfzell fahren und musste dann dort seine Fahrt beenden, da die Stromversorgung wieder unterbrochen war“, sagt Pressesprecher Daniel König.

Die Deutsche Bahn Netz AG sei bis nach Betriebsschluss in die Nacht hinein damit beschäftigt gewesen, die Infrastruktur von den Unwetterschäden zu befreien. Die Arbeiten haben, so König, bis zwei Uhr Nachts gedauert. Der morgendliche Berufsverkehr habe am Donnerstagmorgen wieder regulär fahren können.

Zwei verletzte Autofahrerinnen im Thurgau

Stärker wüteten Wind, Blitz und Donner im benachbarten Thurgau: Laut der Kantonspolizei Thurgau gingen 200 Schadensmeldungen ein, vor allem wegen überfluteter Keller, umgestürzter Bäume und Überschwemmungen. Zwei Autofahrerinnen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Durch den Aufprall des tonnenschweren Baums wurde die Fahrgastzelle des Autos eingedrückt. | Bild: Kantonspolizei Thurgau

Eine der Frauen war während des Gewitters in einem Waldstück unterwegs, als ein Baum umstürzte und auf das Auto krachte, so die Polizei. „Glücklicherweise waren keine weiteren Personen im Fahrzeug, als die tonnenschwere Masse schräg über die Beifahrerseite auf das Autodach krachte und die Fahrgastzelle eindrückte“, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Die 46-Jährige sei dann mit nicht-lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Am Auto sei Totalschaden entstanden.

Zwischen Hörhausen und Dettighofen habe der Starkregen Erdreich auf die Steckbornstrasse gespült. Eine 38-Jährige, die in Richtung Pfyn unterwegs war, verlor auf der verschmutzten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto, kam von der Straße ab und prallte in eine Trafostation, berichtet die Kantonspolizei. „Sie musste durch den Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht werden, der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken“, heißt es in der Pressemitteilung.