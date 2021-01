Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

„Dschungelcamp oder Sänger am Ballermann – das wäre was für mich“: Der Konstanzer Paddy Romer möchte nach ‚Bauer sucht Frau‘ richtig durchstarten

Paddy Romer erscheint in Arbeitskluft zum Interviewtermin – vor dem Gespräch mit dem SÜDKURIER musste er noch die Rinder versorgen. In den gut zwei Stunden erzählt der 24-Jährige aus Dingelsdorf-Oberdorf wie immer bestens gelaunt über seine Erfahrungen bei ‚Bauer sucht Frau‘, Begegnungen mit Fans und Kritik an ihm und der Sendung.