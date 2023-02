Der Polizei ist es am Freitagvormittag, 10. Februar, gelungen, einen Drogendealer aus dem Verkehr zu ziehen. Grund war ein überraschender Hinweis, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Konstanz mitteilten.

Ein Zeuge hatte demnach in einem vermieteten Lagerabteil im Industriegebiet eine größere Menge an Drogen entdeckt. Daraufhin informierte er die Polizei. Am Freitag gelang es den Beamten schließlich, den 27-jährigen Mieter des betreffenden Abteils an dem Lager abzupassen und vorläufig festzunehmen.

Konstanz „In der Fünf-Minuten-Pause gekifft“: Wie Konstanzer Jugendliche in den Drogensumpf geraten Das könnte Sie auch interessieren

Der junge Mann hatte in dem Lager rund drei Kilogramm Marihuana und ein Kilogramm Haschisch aufbewahrt. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten neben zwei Schreckschusswaffen und mehreren Messern weitere Drogen und diverse Utensilien und Unterlagen, die auf einen regen Handel mit Betäubungsmitteln hindeuten.

Nach Vorführung bei einem Haftrichter am vergangenen Samstag erließ dieser schließlich einen Haftbefehl gegen den 27-jährigen mutmaßlichen Drogendealer. Die Ermittlungen dauerten derzeit an, hieß es in der Mitteilung weiter.