Konstanz vor 1 Stunde

Dreizehn Monate nach der Schließung wegen Corona: Das Konstanzer Restaurant Bleiche hat wieder geöffnet

Die neuen Pächter wollen auf Altbewährtes am Konstanzer Seerhein setzen. Seit einigen Tagen kehrt nun wieder Leben in das Gasthaus im historischen Gebäude in Stromeyersdorf ein.