Rotlicht ignoriert, Vorfahrt missachtet, auf der falschen Seite gefahren: Die Polizei in Konstanz musste am Montag, 25. September, drei weitere Unfälle aufnehmen, an denen Radfahrer beteiligt waren. Und bei allen dreien gab es einen Schuldigen, der Verkehrsregeln missachtet hatte.

Erstes Opfer war am Montagmorgen ein Mann (56) auf einem Roller, der gegen 8 Uhr von der Andre-Noel-Straße auf die Mainaustraße abbiegen wollte und dabei laut Polizei Grün hatte. Plötzlich kam von links eine 27-jährige Radfahrerin, die auf der Mainaustraße in Richtung Sternenplatz unterwegs war.

Der Mann schaffte es zwar noch, der Radfahrerin auszuweichen und einen Zusammenstoß zu vermeiden, stürzte dabei jedoch. Zur Behandlung seiner Verletzungen musste er anschließend ins Konstanzer Klinikum, das sich nur eine Querstraße weiter befindet.

Auf der falschen Seite gefahren

Auf einem dicht befahrenen Radweg am Zähringerplatz wurden dann am Mittag zwei Radler verletzt. Verantwortlich hier: ein 36-Jähriger, der entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg der Allmannsdorfer Straße in Richtung Zähringerplatz fuhr.

An der Kreuzung bog er auf Höhe des dortigen Imbisses nach links in Richtung Theodor-Heuss-Straße ein. Dabei stieß er mit einer 51-jährigen Frau zusammen, die ihm auf der richtigen Seite entgegenkam. Beide stürzten und verletzten sich, wie die Polizei mitteilte. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte sie noch vor Ort.

Böse Überraschung an Einfahrt

Zwei weitere Radfahrer stießen am Mittag auf der Conradin-Kreutzer-Straße zusammen – der Unfallort liegt ebenso wie die anderen beiden in Petershausen. Laut Polizei fuhr ein 82-jähriger Mann in Richtung Gustav-Schwab-Straße/Bahnhof Petershausen, als plötzlich auf Höhe der Hausnummer 10 eine 26-jährige Radlerin aus einer Grundstückseinfahrt kam.

Die junge Frau kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten Senior. Beide landeten auf dem Boden und erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war nach Angaben der Polizei glücklicherweise nicht erforderlich.