Gleich drei Streifenwagen sorgten am Mittwochnachmittag in der Konstanzer Fußgängerzone für Aufsehen unter den Passanten. Die Beamten wurden wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch alarmiert, wie Harald Klaiber von der Polizei auf SÜDKURIER-Nachfrage bestätigte. „Die Wohnung war dann jedoch leer und der Bewohner war nicht anwesend“, sagte er. „Aber sie war auch durchwühlt. Da waren wohl Einbrecher am Werk.“ Weitere Ermittlungen laufen.