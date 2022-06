Konstanz vor 1 Stunde

Drei Jahre nach der Ankündigung: Wann reifen auf den Konstanzer Weinbergen endlich Biotrauben?

Über die Zukunft der Spitalkellerei wird gerade beraten. Soll eine Quote für Ökoanbau in den neuen Vertrag? Die bisherigen Pächter sehen am feucht-warmen Bodensee Grenzen.