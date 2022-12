Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen Wochenende gleich drei Haftbefehle auf einmal vollstreckt. Darüber informiert die Bundespolizeiinspektion Konstanz in einer Pressenotiz. Zwei gesuchte Männer beglichen ihre Geldstrafen von insgesamt 2750 Euro und entgingen so dem Gefängnis.

Dabei kontrollierten die Beamten am späten Samstagabend, 17. Dezember, am Grenzübergang Konstanz-Autobahn einen 40-jährigen Mann. Bei der Überprüfung kamen laut Polizeiangaben zwei offene Strafbefehle zum Vorschein. So hatte das Amtsgericht Münster den Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Summe von 1290 Euro war er bis jetzt schuldig geblieben.

Hinzu kam laut Angaben der Beamten ein Haftbefehl des Amtsgerichts Frankfurt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz mit einer offenen Summe von rund 1210 Euro. Da er die knapp 2500 Euro selbst nicht aufbringen konnte, half ihm sein Arbeitgeber finanziell aus. Der Mann konnte seine Reise fortsetzen.

Keine 24 Stunden später griffen die Beamten am selben Grenzübergang einen 23-Jährigen auf, gegen den ein aktueller Haftbefehl wegen Betrugs vorlag. Das Amtsgericht Freiburg hatte ihn zu einer Geldstrafe von 150 Euro verurteilt, hinzu kamen offene Verfahrenskosten von 100 Euro. Der junge Mann bezahlte laut der Pressenotiz die offene Forderung und entging so dem drohenden Gefängnis. Auch er konnte seine Reise fortsetzen.