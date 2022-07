Während andere Werkstätten Termin- und Lieferschwierigkeiten haben, geht bei Indigo alles seinen beschaulichen Gang. Das Besondere: Es handelt sich um einen integrativen Betrieb, in dem behinderte Menschen mitarbeiten.

Nicht nur jetzt im Sommer wird in Konstanz viel Fahrrad gefahren. Und dabei geht einiges kaputt. Umso ärgerlicher, dass die Situation in den Fahrradwerkstätten der Stadt momentan so angespannt ist. Ein schneller Reparaturtermin? Fast unmöglich!Zwei