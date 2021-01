Konstanz Nur für Abonnenten vor 7 Stunden

„Dörflich können wir uns nicht leisten“, sagt eine Konstanzer Stadträtin, doch die Allmannsdorfer wollen genau das und rebellieren gegen 250 neue Wohnungen

Die Stadt hat die Pläne für das Gebiet Jungerhalde/West in Allmannsdorf per Zoom-Meeting vorgestellt. Das erhitzte die Gemüter der örtlichen Bürgervereinigung. Vorsitzender Sven Martin und Ehrenvorsitzender Alexander Gebauer begründen, warum – und kündigen Gegenwehr an.