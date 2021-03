Am Montagabend, gegen 20.43 Uhr, bebte die Erde rund zwei Kilometer südwestlich der Insel Reichenau, wie der Schweizerische Erdbebendienst sowie Volcano Discovery übereinstimmend berichten. Einige Bewohner der Insel Reichenau und des Konstanzer Stadtteils Paradies bemerkten das Beben der Magnitude 3.0 – sie schilderten auf diversen Facebook-Gruppen im Internet das Geschehen. Die Herdtiefe lag laut Volcano Discovery in 22,5 Kilometern.

Erdbeben in mittlerer Tiefe wie dieses haben laut www.erdbebennews.de zwar meist eine geringere Maximalintensität, doch sind sie oft in einem größeren Radius zu spüren. Aufgrund der späten Stunde sei dieses Beben in einem Radius von über 50 Kilometern wahrnehmbar gewesen, allerdings nur mit geringer Intensität und somit nicht von allen Anwohnern.

Neben Konstanz und anderen Anrainerorten des westlichen Bodensees umfasste laut erdbebennews.de das Schüttergebiet auch Teile der Schweiz, des Hochrheins sowie Teile des Schwarzwalds und der südlichen Schwäbischen Alb.

Ab Stärke drei spüren Anwohner in besiedelten Gegenden in der Regel das Beben. Ab Stärke fünf muss man mit Schäden rechnen.